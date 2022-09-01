Жителей Молдавии предупредили о новом повышении тарифа на газ

«Вопрос подачи новой заявки на актуализацию тарифов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правления компании», - сказал он.

Глава АО «Молдовагаз» также отметил, что с 1 октября изменится расчетная формула стоимости газа. Чебан указал, что 70% цены будет формироваться в зависимости от стоимости нефтепродуктов, а 30% - исходя из биржевых котировок.

Ранее граждан Молдавии призвали по максимуму сократить потребление газа из-за опасений того, что стоимость на него зимой увеличится до максимальных значений, так как российская компания «Газпром» якобы может перекрыть поставку топлива в страну.

