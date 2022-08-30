«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Газпрому» была в полном объёме перечислена оплата за природный газ, поставленный в первой половине августа, сообщает РИА Новости.

«Газпром» разрешил «Молдовагазу» перенести срок оплаты аванса за август

По его словам, 16,74 млн долларов США, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце.

«Это стало возможным благодаря вчерашнему решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому АО «Энергоком» закупит у АО «Молдовагаз» десять млн кубометров газа», — уточнил Чебан.

Министр соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что лишь 1% населения республики сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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