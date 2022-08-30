«Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что «Газпрому» была в полном объёме перечислена оплата за природный газ, поставленный в первой половине августа, сообщает РИА Новости.
По его словам, 16,74 млн долларов США, то есть 50% аванса за потребление в текущем месяце.
«Это стало возможным благодаря вчерашнему решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому АО «Энергоком» закупит у АО «Молдовагаз» десять млн кубометров газа», — уточнил Чебан.
Министр соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь заявил, что лишь 1% населения республики сможет полностью оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим тарифам, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+37 067 / сут.
Умерли
384 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+36 729 / сут.
- «Молдовагаз» перечислил «Газпрому» аванс за август
- «Наелся президентства». Лукашенко заявил, что не держится за свой пост
- В МИД Нидерландов поддержали запрет на выдачу россиянам туристического шенгена
- Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тысяч - на выборах
- Леонида Гозмана* арестовали на 15 суток
- На «Госуслугах» восстановили работу раздела по оформлению загранпаспорта
- «Рассадник вирусов!»: Иммунолог призвал вернуть в школы антиковидные меры
- Адвокат: для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова запросили 24 года колонии
- Станцию метро «Владыкино» временно закрыли в Москве
- Печкин был бы доволен: российских почтальонов пересадили на электровелосипеды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru