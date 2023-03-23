Мишустин заявил, что показатели инфляции в РФ приближаются к целевому уровню

Российские власти наблюдают приближение показателей инфляции в стране к целевому уровню. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости.

Минэкономразвития сообщило о замедлении годовой инфляции в России

Он отметил, что меры, которые были предприняты кабмином и Центробанком, позволили справиться с инфляцией. По словам Мишустина, в стране также снизился уровень безработицы.

Ранее, 22 марта, в обзоре Минэкономразвития сообщалось, что темпы роста цен в России в годовом выражении замедлились до 5,99%. Отмечалось, что ускорилось снижение цен в плодоовощную продукцию, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
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