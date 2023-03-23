Мишустин заявил, что показатели инфляции в РФ приближаются к целевому уровню

Он отметил, что меры, которые были предприняты кабмином и Центробанком, позволили справиться с инфляцией. По словам Мишустина, в стране также снизился уровень безработицы.

Ранее, 22 марта, в обзоре Минэкономразвития сообщалось, что темпы роста цен в России в годовом выражении замедлились до 5,99%. Отмечалось, что ускорилось снижение цен в плодоовощную продукцию, сообщает НСН.

