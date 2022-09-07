«Ждем рекорд»: В Масложировом союзе отрицают проблемы с экспортом подсолнечного масла

Ранее главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун заявил НСН, что вслед за проблемами с экспортом российского зерна встанет вопрос с поставками подсолнечного масла в третьи страны. Мальцев с мнением не согласился и отметил, что производители подсолнечного масло наоборот готовятся к увеличению экспорта.

«Пока не вижу проблем, связанных с экспортом подсолнечного масла. Проблемы с логистикой возникли у всех, но к ним адаптировались. Мы ждем рекорд в производстве, переработке и экспорте. Внутренний рынок потребляет 1/3 подсолнечного масла, а 2/3 идет на экспорт. В частности, продаем в страны Юго-Восточной Азии, Африку, Турцию, Иран. Что касается европейских стран, то туда мы практически не экспортировали подсолнечное масло. Считаю, что объемы внешней торговли сохранятся, а может даже вырастут», - сказал Мальцев.

Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил в эфире НСН, что производители зерна терпят убытки из-за нежелания Минсельхоза снизить вывозные пошлины.

