Зерновой союз: В России самый дешевый хлеб
Глава Зернового союза в эфире НСН заявил, что адекватная цена за килограмм хлеба должна быть не менее 65 рублей.
Самые высокие средние цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие – в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют исследования IT-компании «Эвотор» (входит в Сбербанк) за сентябрь, пишут РИА Новости.
Для анализа была использована информация с 20 тысяч смарт-терминалов IT-компании, которые расположены в магазинах, пекарнях и заведениях общественного питания крупных российских городов.
При этом отмечается, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, он же признан самым дорогим. Сейчас средняя цена на него составляет 36 рублей, самая низкая – 8 рублей, максимальная – 198 рублей. Самый дешевый сорт хлеба – Дарницкий – вырос в цене на 8%. Его средняя цена сейчас составляет 26 рублей, минимальная и максимальная – 8 и 180 рублей.
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН отметил, что хлеб дешевле, чем в России может быть только в Египте.
«Я считаю, что это не очень адекватные цены. У нас [в России] одни из самых низких цен на хлеб в мире. Дешевле может быть только в Египте, но там есть государственные субсидии по программе поддержки хлебопечения. А у нас ни копейки из бюджета хлебопекам не поступает и, не компенсируются растущие издержки. Есть только административное давление. Хлебопеку некуда деваться в существующих экономических условиях, кроме как менять качество. То, что удается все еще удержать столь низкую цену на хлебобулочные изделия – это большая заслуга хлебопеков», - сказал Злочевский.
При этом глава Зернового союза России рассказал, сколько должен стоить хлеб, чтобы быть качественным.
«На хлеб вообще разница в цене очень велика – в зависимости от того, что за хлеб печется, какая технология используется - целый комплекс причин. В исследовании называются цены за булки, а они разного веса бывают. Если говорить в килограммах, то нормальная, адекватная цена, которая будет окупать приемлемое и даже хорошее качество должна быть не менее 65-70 рублей за килограмм», - отметил собеседник НСН.
В марте 2019 года НСН сообщала, что оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%. Так, тонна пшеничной муки высшего сорта обходится в среднем в 20,3 тыс. руб. а годом ранее - 13,3 тыс. рублей. Руководитель Зернового союза в эфире НСН объяснил подорожание муки.
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