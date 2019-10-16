Зерновой союз: В России самый дешевый хлеб

Самые высокие средние цены на хлеб зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие – в Перми и Нижнем Новгороде. Об этом свидетельствуют исследования IT-компании «Эвотор» (входит в Сбербанк) за сентябрь, пишут РИА Новости.

Для анализа была использована информация с 20 тысяч смарт-терминалов IT-компании, которые расположены в магазинах, пекарнях и заведениях общественного питания крупных российских городов.

При этом отмечается, что с сентября 2018 года по сентябрь 2019 года больше всего подорожал ржаной хлеб - на 20%, он же признан самым дорогим. Сейчас средняя цена на него составляет 36 рублей, самая низкая – 8 рублей, максимальная – 198 рублей. Самый дешевый сорт хлеба – Дарницкий – вырос в цене на 8%. Его средняя цена сейчас составляет 26 рублей, минимальная и максимальная – 8 и 180 рублей.

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский в эфире НСН отметил, что хлеб дешевле, чем в России может быть только в Египте.