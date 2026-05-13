«Все потребители зерна, которые покупают в том числе и у нас, столкнулись с резким ростом цех фрахта. Также сильно подорожали страховки. Риски, которые формируются в Ормузском проливе, имеют долгосрочный характер. Надо смотреть в перспективу будущего сезона. Порядка 30% удобрений проходят через Ормузский пролив. Перекрытие пролива ограничивало доступ к удобрениям, что вызвало существенный рост цен на мировом рынке. Удобрения подорожали на 20-30%. В себестоимости выращивания растениеводческой продукции удобрения занимают очень существенную долю, до 30% себестоимости», — сказал собеседник НСН.

Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) предупредила, что в 2026 году свыше 360 миллионов человек могут оказаться на грани острой нехватки продовольствия, а ещё десятки миллионов — под угрозой голода.



Ключевой торговый маршрут — Ормузский пролив — обеспечивает транспортировку около 38% мировой добычи сырой нефти, 29% сжиженного газа, 19% природного газа и 13% химических веществ, в том числе удобрений. Из‑за конфликта между США и Ираном поставки через пролив практически остановлены из‑за угроз безопасности и введённых блокировок.



Ограничение экспорта азота, серы и фосфатов со стороны основных поставщиков — Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Ирана и ОАЭ — уже спровоцировало рост цен на эти товары до 30%.

Ранее Злочевский говорил НСН, что без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок выровняется, мелкие и средние фермеры сегодня продолжают работать в убыток.

