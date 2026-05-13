«Посевная кампания идет, сейчас наступает активная фаза сева. Он идет с задержками из-за погодных условий. У нас опоздание на разным регионам разное, но в среднем — две-три недели к прошлогоднему севу. Мы опаздываем и по средним темпам посевных работ. В прошлом году была ранняя посевная кампания, в этом — поздняя. Поздний сев ничего критичного пока не показывает. Нельзя сказать, что это как-то существенно проваливает наши посевные планы, но все же формирует риски. О рисках тоже надо говорить. Чем позже мы посеем яровые, тем позже у них случится вегетация, тем меньше будет времени на уборку. Когда зерно подойдет, его надо будет убирать достаточно быстро. Это будет зависеть от погодных окон. Тут самый главный риск — сокращение погодных окон на уборку», — сказал собеседник НСН.

Всемирная продовольственная программа предупреждает: в 2026 году больше 360 миллионов людей могут остаться без достаточного количества еды, а ещё десятки миллионов рискуют голодать. Всё из‑за проблем в Ормузском проливе — через него проходит огромная часть мировых поставок нефти, газа и химикатов (в т.ч. удобрений). Из‑за конфликта США и Ирана движение судов почти прекратилось. Страны региона — Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иран и ОАЭ — стали меньше поставлять азот, серу и фосфаты. Из‑за этого цены на них выросли на 30%.

Ранее Злочевский говорил НСН, что без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок выровняется, мелкие и средние фермеры сегодня продолжают работать в убыток.

