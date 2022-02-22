В Европарламенте призвали исключить РФ из европейской экономики
Представители крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия (ЕНП) призвали к немедленному вводу санкций против России, сообщает РИА Новости.
В своём заявлении политическая группа отметила необходимость незамедлительного ответа на «атаку России против Украины, которая является грубым нарушением международного права».
«Новый пакет санкций должен быть одобрен с целью бескомпромиссного прогрессивного исключения России из европейской экономики», - подчеркнули в ЕНП.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал экстренное заседание кабмина, на котором будут обсуждаться санкции против России в связи с признанием ЛНР и ДНР, сообщает RT.
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