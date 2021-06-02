Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»
Украине грозит потеря 3 млрд долларов ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год», — цитирует украинского лидера РИА Новости.
Кроме того, Зеленский добавил, что при таком сценарии Украине будет не на что содержать армию.
По мнению президента, лишь США могут препятствовать завершению проекта. В свою очередь, Киев готов предоставить Вашингтону информацию по угрозам от реализации «Северного потока-2».
Накануне Зеленский назвал газопровод «флэш-роялем» России и козырем против Украины, который Москва использует, чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма.
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