Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»

«"Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год», — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Кроме того, Зеленский добавил, что при таком сценарии Украине будет не на что содержать армию.

По мнению президента, лишь США могут препятствовать завершению проекта. В свою очередь, Киев готов предоставить Вашингтону информацию по угрозам от реализации «Северного потока-2».

Накануне Зеленский назвал газопровод «флэш-роялем» России и козырем против Украины, который Москва использует, чтобы выгодно решить вопрос Донбасса и Крыма.

