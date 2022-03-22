Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за нехватки деталей

Завод международного автомобилестроительного концерна Volkswagen в Братиславе приостановил работу из-за отсутствия электронных компонентов от украинских поставщиков, сообщила пресс-секретарь завода Луция Коварович-Макайева, передает агентство SITA.

По ее словам, завод и ранее испытывал сложности из-за нехватки электронных деталей на мировых рынках.

На сегодняшний день ведутся поиски альтернативных поставщиков комплектующих.

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Накануне ряд автомобильных компаний объявил о приостановке работы своих заводов из-за нехватки комплектующих, которые импортировались с Украины. Такое сообщение сделала газета Financial Times.

В публикации напомнили, что это решение было вызвано закрытием украинских электромонтажных заводов. «BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе», - подчеркнуло издание.



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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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