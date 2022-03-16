Заводы BMW и Volkswagen в Европе не смогли работать без украинских деталей

Ряд автомобильных компаний объявил о приостановке работы своих заводов из-за нехватки комплектующих, которые импортировались с Украины. Такое сообщение сделала газета Financial Times.

В публикации напомнили, что это решение было вызвано закрытием украинских электромонтажных заводов из-за военной спецоперации России на территории Украины.

«BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе», - подчеркнуло издание.

По оценке Auto Analysis Украина представляет около пятой части всех электрокабелей, которые нечем заменить и без которых начать сборку автомобилей нельзя.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:АвтомобилиУкраинаЗаводы
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