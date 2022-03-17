Эксперты заявили о росте цен на подержанные автомобили популярных брендов в России
Цены на подержанные автомобили популярных брендов в России увеличились в среднем на 15-32% за две недели. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование экспертов «Банкавто».
Лидерами рейтинга по росту цен с 23 февраля по 10 марта стали Mercedes-Benz (4,52 млн рублей) и BMW (3,49 млн), которые подорожали на 32%, а также Toyota (2,91 млн), стоимость которой увеличилась на 28%.
Кроме того, в среднем на 25% стали дороже подержанные авто марок Nissan (1,45 млн рублей) и Kia (1,55 млн рублей). Примерно на столько же - 24% - выросли цены на Skoda (1,43 млн рублей) и Volkswagen (1,67 млн рублей). Также увеличилась стоимость Hyundai (1,45 млн рублей, +21%), Ford (1,12 млн, +18%) и Lada (388 тысяч рублей, +15%) с пробегом.
Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал бюджетные автомобили, подходящие для езды по городу и простые в обслуживании, напоминает телеканал «360». Эксперт посоветовал обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta или Lada Vesta.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru