Эксперты заявили о росте цен на подержанные автомобили популярных брендов в России

Лидерами рейтинга по росту цен с 23 февраля по 10 марта стали Mercedes-Benz (4,52 млн рублей) и BMW (3,49 млн), которые подорожали на 32%, а также Toyota (2,91 млн), стоимость которой увеличилась на 28%.

Кроме того, в среднем на 25% стали дороже подержанные авто марок Nissan (1,45 млн рублей) и Kia (1,55 млн рублей). Примерно на столько же - 24% - выросли цены на Skoda (1,43 млн рублей) и Volkswagen (1,67 млн рублей). Также увеличилась стоимость Hyundai (1,45 млн рублей, +21%), Ford (1,12 млн, +18%) и Lada (388 тысяч рублей, +15%) с пробегом.

Ранее заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков назвал бюджетные автомобили, подходящие для езды по городу и простые в обслуживании, напоминает телеканал «360». Эксперт посоветовал обратить внимание на Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Granta или Lada Vesta.

