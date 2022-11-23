Завод «Москвич» возобновил работу

Столичный автозавод «Москвич» возобновил работу, на предприятии запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3». Об этом сообщает РИА Новости.

Собянин: Завод «Москвич» начнет сборку автомобилей на следующей неделе

На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приоритетом завода станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов», — подчеркнул Мантуров.

Автозавод «Москвич» — бывший завод «Рено Россия». В мае французский автоконцерн Renault передал предприятие правительству Москвы. На минувшей неделе Сергей Собянин анонсировал скорое начало сборки машин на заводе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:АвтомобилиЗаводМосква
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