Завод «Москвич» возобновил работу
Столичный автозавод «Москвич» возобновил работу, на предприятии запустили серийное производство кроссовера «Москвич 3». Об этом сообщает РИА Новости.
На торжественной церемонии открытия присутствовали вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.
«Приоритетом завода станет производство электрических автомобилей на своей собственной платформе с постепенным повышением уровня локализации автокомпонентов», — подчеркнул Мантуров.
Автозавод «Москвич» — бывший завод «Рено Россия». В мае французский автоконцерн Renault передал предприятие правительству Москвы. На минувшей неделе Сергей Собянин анонсировал скорое начало сборки машин на заводе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings
- Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
- Белоруссия и Россия до 1 декабря создадут план производства электроники в республике
- Суд вновь продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС
- Экстренные службы назвали причину пожара в резиденции посла Алжира в Москве
- Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
- Захарова заявила о недостаточной реакции ООН на расстрел российских военнопленных
- Артистка балета поделилась опытом участия в подводном фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru