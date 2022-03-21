Завод компании Renault в Москве возобновил производство автомобилей

Компания Renault запустила конвейер по сборке автомобилей на своём заводе в Москве. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя автоконцерна, завод приостановил производство на московском заводе с 28 февраля. В руководстве автопредприятия это связывали с перебоями в поставках комплектующих. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Производственной площадкой в Москве на Волгоградском проспекте концерн Renault владеет с 2005 года. Это предприятие полного цикла производства автомобилей, на котором работают кузовные цеха сварки, окраски и сборки. Также у предприятия имеется инженерно-технический центр и испытательный полигон. В настоящее время завод компании Renault в Москве производит несколько моделей Renault - Duster; Kaptur и Arkana, а также Nissan Terrano.

Эксперты заявили о росте цен на подержанные автомобили популярных брендов в России

Ранее в руководстве японской автомобилестроительной корпорации Toyota заявили, что не планирует уходить с российского рынка. Все официальные дилерские центры брендов Toyota и Lexus продолжают работать в штатном режиме. Автозавод компании в Санкт-Петербурге приостановил работу конвейера с 4 марта, но планов по закрытию завода нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваЗаводАвтомобиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры