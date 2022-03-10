Toyota не уйдет с российского рынка
Японская автомобилестроительная корпорация Toyota не планирует уходить с российского рынка. Все официальные дилерские центры брендов Toyota и Lexus продолжают работать в штатном режиме. Автозавод компании в Санкт-Петербурге приостановил работу конвейера с 4 марта, но планов по закрытию завода нет.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе автогиганта, временная приостановка сборки автомобилей связана с задержками поставок комплектующих для производства моделей RAV4 и Camry. Говоря о поставках готовых машин, в компании отметили, что Toyota и Lexus временно не поставляются в Россию в связи с нарушением логистических цепочек поставок в регионе и до дальнейшего уведомления. Однако, планов по уходу с рынка нет.
Ранее о приостановках производства автомобилей в России сообщали автопроизводители Hyundai, Renault, Volkswagen, Sollers Ford, BMW. Также о прекращении экспорта своей продукции отказался японский автоконцерн Honda. Аналогичным образом поступила японская компания Mazda, которая отказалась от поставок запчастей и комплектующих для своих заводов в России.
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