Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя
31 октября 202305:35
Корейский автопроизводитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в Санкт-Петербурге до 30 ноября, сообщает ТАСС.
В простое находятся около половины штатной численности предприятия - 534 человека.
Hyundai остановил выпуск машин в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.
Ранее компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru