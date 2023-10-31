Завод Hyundai в Петербурге продлил режим простоя

Корейский автопроизводитель Hyundai продлил режим простоя своего завода в Санкт-Петербурге до 30 ноября, сообщает ТАСС.

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В простое находятся около половины штатной численности предприятия - 534 человека.

Hyundai остановил выпуск машин в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих.

Ранее компания Huyndai опровергла закрытие бизнеса в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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