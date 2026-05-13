Тонкое и живое: Сколько стоит премиальное российское вино
Выпуск премиального вина снижается, а дешевого увеличивается, заявил НСН винодел Павел Швец.
Рост производства вина в России отражает усредненную тенденцию в отрасли, при этом в отдельных категориях продукции наблюдается разная картина. Об этом НСН в комментарии заявил винодел, создатель бренда Uppa Winery Павел Швец.
Россия по объему производства вина вышла на 11 место в мире и на шестое - среди европейских государств. Показатель по итогам 2025 года составил 5,7 млн гектолитров. Данные представила Международная организация виноградарства и виноделия в ежегодном обзоре состояния мировой винодельческой отрасли. Объем производства в РФ на 22,5% превысил средний показатель за последние пять лет.
«Здесь важно понимать, что существуют разные сегменты - премиальный, средний и низкий. Все они отличаются разными скоростью роста, объемом, конкурентной средой. Это совершенно отдельные жизнь, правила и стратегии. В целом, объем растет, но в премиальном - падает. Потому что наши виноделы, к сожалению, не могут как-то вместе собраться для того, чтобы сделать правильную стратегию по продвижению вина относительно водки, пива и других напитков, не выступают единым фронтом. Сейчас увеличивается объем дешевого вина», - пояснил эксперт.
При этом, по словам винодела, в премиальном сегменте происходит рост большого количества мелких производителей.
«Речь идет о вине от двух тысяч рублей за бутылку. Конкурентная борьба заставляет производителей делать вина более тонкие, более выдержанные, сложные. Интересны вина, выдержанные в дубе, взрослые, старые, которые уже имеют не просто легкие свежие фруктовые тона, потому что их делать просто», - отметил собеседник НСН.
Павел Швец дал совет, на какое вино в премиальном сегменте стоит обратить внимание.
«Во-первых - самобытные вина из автохтонных сортов винограда, которые встречаются только в России. Например, в Крыму их целых 85, и эта категория тоже растет. Во-вторых интерес представляет рост категории органических вин. Они делаются с уважением к природе, с использованием более щадящих способов виноградарства и виноделия. Это дает вина более живые, интересные и тонкие», - заключил создатель бренда Uppa Winery.
Как отмечается в обзоре, изменения в торговой и политической обстановке совпали с сокращением иностранных поставок и усилением роли отечественного производства. Развитию винодельческого сектора в России также способствовали меры поддержки со стороны государства.
Качество российского вина за последние пять лет выросло и теперь соответствует международным стандартам. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее рассказал доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, дальнейшее развитие тормозит дефицит отечественного виноградного сырья.
