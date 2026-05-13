«Здесь важно понимать, что существуют разные сегменты - премиальный, средний и низкий. Все они отличаются разными скоростью роста, объемом, конкурентной средой. Это совершенно отдельные жизнь, правила и стратегии. В целом, объем растет, но в премиальном - падает. Потому что наши виноделы, к сожалению, не могут как-то вместе собраться для того, чтобы сделать правильную стратегию по продвижению вина относительно водки, пива и других напитков, не выступают единым фронтом. Сейчас увеличивается объем дешевого вина», - пояснил эксперт.

При этом, по словам винодела, в премиальном сегменте происходит рост большого количества мелких производителей.

«Речь идет о вине от двух тысяч рублей за бутылку. Конкурентная борьба заставляет производителей делать вина более тонкие, более выдержанные, сложные. Интересны вина, выдержанные в дубе, взрослые, старые, которые уже имеют не просто легкие свежие фруктовые тона, потому что их делать просто», - отметил собеседник НСН.

Павел Швец дал совет, на какое вино в премиальном сегменте стоит обратить внимание.