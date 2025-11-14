«Приезжаем с дипломами»: Как российские вина покорили Китай и Израиль
Российские вина стоимостью до 3000 рублей ничем не уступают зарубежным аналогам, сказал НСН Денис Руденко.
В России увеличиваются не только количество виноградников и количество производимого вина, но также растет и его качество, отечественное вино высоко оценили на престижных мировых конкурсах. Об этом НСН заявил ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко.
Площадь виноградников в России превысила 110 тысяч га, что на 14% больше, чем в 2020 году. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев, сообщила пресс-служба российского правительства. По словам Руденко, растет не только количество, но и качество российского вина.
«Одновременно растет количество виноградников, не очень быстро, но уверенно увеличивается количество производимого вина, также растет и его качество. Об этом свидетельствует недавно прошедший конкурс в Китае, где участвовали российские вина и получили большое количество серебряных и золотых дипломов. Сейчас большая партия российских вин направилась на конкурс в Израиль, мы ожидаем, что наши вина вернутся с большим количеством дипломов и наград. Так что уровень производимого в России вина сегодня достаточно серьезный», — сказал Руденко.
Собеседник НСН добавил, что сегодня российские вина ничем не уступают зарубежным аналогам.
«Если говорить о среднем супермаркетном ассортименте, а не о каких-то суперколлекционных винах, то наши вина ничем не уступают итальянским и французским. Нет такого типа европейского вина, к которому мы бы не могли подобрать отечественный аналог. Но это только до тех пор, пока мы говорим о винах до 3000 рублей за бутылку. Как только мы заходим в сегмент тонких, деликатных вин, fine wine, пока мы до этого уровня не дошли, у нас нет общепризнанных на мировом уровне вин, которые получили бы 97-99 баллов из 100 возможных. Но мы потихоньку стремимся в этом направлении, через какое-то время такие вина тоже появятся», — указал эксперт.
Вместе с тем производство в России значительно дороже, чем за рубежом, посетовал Руденко.
«К огромному сожалению, пока российские вина остаются весьма дорогими, производство вина в России существенно дороже, чем в Европе, где-то на 30-40%. Накладные больше, много чего пока не хватает, как бы мы ни говорили об импортозамещении, — хороших саженцев, хороших винодельческих препаратов. Виноделие — это современная технология, требующая соответствующего оборудования, соответствующих знаний и так далее. По соотношению “цена/качество” пока мы импортным винам зачастую уступаем, но не в десятки раз», — заявил собеседник НСН.
В заключение Руденко отметил, что сегодня соотечественники чаще покупают российские вина.
«По большей части россияне выбирают отечественные вина. В чеках приблизительно 60% российского вина, 40% импортного», — подытожил он.
Ранее винодел, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Олег Николаев заявил, что и российские, и импортные вина подорожают в 2026 году на 20%. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
