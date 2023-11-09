«Уходят от санкций»: Почему попавшие в Россию ноутбуки Apple уже активированы

Активированные устройства Apple, которые появились в продаже в России, являются бывшими в употреблении, так как с ними уже работали небольшое количество времени в других странах, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН.

Сегодня «Известия» сообщили, что в России появились в продаже уже активированные ноутбуки Apple. Отмечается, что таким образом реализуют устройства, выпущенные на рынок недавно. Первичная активация проводится, чтобы не вызвать подозрения у местных регуляторов. Кроме того, на клавиатуру такого лэптопа можно нанести русскоязычную гравировку. Кусков отметил, что такие устройства должны работать исправно.