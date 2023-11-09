«Уходят от санкций»: Почему попавшие в Россию ноутбуки Apple уже активированы

Активированные ноутбуки и телефоны должны нормально работать, они завозятся из ОАЭ и Турции, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

Активированные устройства Apple, которые появились в продаже в России, являются бывшими в употреблении, так как с ними уже работали небольшое количество времени в других странах, заявил гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков в интервью НСН.

Сегодня «Известия» сообщили, что в России появились в продаже уже активированные ноутбуки Apple. Отмечается, что таким образом реализуют устройства, выпущенные на рынок недавно. Первичная активация проводится, чтобы не вызвать подозрения у местных регуляторов. Кроме того, на клавиатуру такого лэптопа можно нанести русскоязычную гравировку. Кусков отметил, что такие устройства должны работать исправно.

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«Такие устройства завозятся из ОАЭ, Турции. Там они, как и телефоны, также активируются и завозятся как активированные не в России, а в другой стране, чтобы не было каких-то проблем. Такие активированные устройства, по идее, должны нормально работать. Их активируют для того, чтобы уйти от санкций, чтобы сказать, что человек сам поехал в Турцию или в другую страну мира и там купил. Препятствовать этому страны не могут. С ноутбуком ничего не должно случиться. Но нужно понимать, что, по сути, кто-то до вас это устройство держал в руках. Отчасти он б/ушный. Вполне вероятно, что кто-то небольшое количество времени с вашим текущим устройством работал», - сказал Кусков.

После начала спецоперации на Украине Apple прекратила поставки техники в Россию и остановила ее продажи. В ответ на санкции Запада и уход зарубежных брендов власти легализовали в стране параллельный импорт — ввоз товаров без согласия производителя или правообладателя. Корректировкой перечня занимается Минпромторг, в список включена и техника Apple, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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