«Сила привычки»: Почему российские гаджеты не вытеснят MacBook и iPhone

«Если мы говорим про премиальные продукты, про дорогую электронику (iPhone, MacBook – ред. НСН), то у нее есть своя аудитория, пользовательские привычки и навыки. Одно другое не должно вытеснять. Надо отметить, что, благодаря, в том числе, параллельному импорту, у нас ассортимент в магазинах достаточно широкий. Если говорить про премиальную технику, то международные компании там также представлены. Это не означает, что китайские или российские полностью все вытеснят», - сказал Гуськов.

Он отметил, что на российском рынке большую роль начали играть китайские и турецкие бренды электроники. Однако, по словам Гуськова, они не заменят другие крупные международные компании.

«То, что на рынке идет процесс замещения одних товаров другими не первый год, это действительно так. Покупатели покупают в основном то, что есть в наличии. В условиях, когда многие зарубежные компании либо приостановили деятельность, либо вообще ушли… Их место занимают те компании, которые на рынке готовы работать: китайские, турецкие, российские, иногда это белорусские бренды. Доля последних пока невелика по разным причинам. Большую роль в бытовой технике и электронике начинают играть китайские и турецкие компании. Российские наращивают производство, их объемы увеличиваются», - резюмировал собеседник НСН.

В 2023 году доля продаж российских ноутбуков на отечественном рынке достигла 10%. При этом в 2022 году этот показатель составлял 3%, передает «Радиоточка НСН».

