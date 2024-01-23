«Сила привычки»: Почему российские гаджеты не вытеснят MacBook и iPhone
На российском рынке большую роль начали играть китайские и турецкие бренды электроники, но они не заменят другие крупные международные компании, отметил в эфире НСН Антон Гуськов.
Российские и китайские бренды электроники не вытеснят продукцию Apple, так как у нее есть своя аудитория, которая привыкла к этим продуктам, заявил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов в интервью НСН.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на GS Group сообщил, что в 2023 году доля поставок в РФ ноутбуков через механизм параллельного импорта сократилась в полтора раза, до 33% от общего объема ввоза. В 2022 году этот показатель составлял 53%. Гуськов отметил, что отечественный рынок начали заполнять российские, китайские и турецкие бренды.
«Если мы говорим про премиальные продукты, про дорогую электронику (iPhone, MacBook – ред. НСН), то у нее есть своя аудитория, пользовательские привычки и навыки. Одно другое не должно вытеснять. Надо отметить, что, благодаря, в том числе, параллельному импорту, у нас ассортимент в магазинах достаточно широкий. Если говорить про премиальную технику, то международные компании там также представлены. Это не означает, что китайские или российские полностью все вытеснят», - сказал Гуськов.
Он отметил, что на российском рынке большую роль начали играть китайские и турецкие бренды электроники. Однако, по словам Гуськова, они не заменят другие крупные международные компании.
«То, что на рынке идет процесс замещения одних товаров другими не первый год, это действительно так. Покупатели покупают в основном то, что есть в наличии. В условиях, когда многие зарубежные компании либо приостановили деятельность, либо вообще ушли… Их место занимают те компании, которые на рынке готовы работать: китайские, турецкие, российские, иногда это белорусские бренды. Доля последних пока невелика по разным причинам. Большую роль в бытовой технике и электронике начинают играть китайские и турецкие компании. Российские наращивают производство, их объемы увеличиваются», - резюмировал собеседник НСН.
В 2023 году доля продаж российских ноутбуков на отечественном рынке достигла 10%. При этом в 2022 году этот показатель составлял 3%, передает «Радиоточка НСН».
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