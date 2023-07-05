Завершено устройство монолитных конструкций административно-бытового корпуса электродепо «Южное»

По его словам, в настоящее время в здании, состоящем из четырёх секций от трёх до семи этажей, ведётся устройство стен и перегородок, а также «монтаж внутренних инженерных систем».

Заммэра уточнил, что общая площадь корпуса составляет 12 940 квадратных метров, на которых будут созданы 429 помещений различного назначения, в том числе офисы для персонала, помещения для отдыха, столовая, актовый и спортивный залы, оздоровительный комплекс.

Генеральный директор «Мипстрой 1» Константин Маслаков рассказал, что также продолжаются работы по строительству отстойно-ремонтного корпуса электродепо, где будет проводится техобслуживание и ремонт поездов.

«Параллельно ведем работы по устройству смотровых канав и подрельсовых эстакад, монтажу инженерных систем и кабеленесущих конструкций. Кроме этого, приступили к устройству кровли, ведется укладка рельсового полотна», – отметил он, добавив, что общая протяженность парковых путей электродепо «Южное» составит более девяти километров.

Ранее Бочкарёв заявил, что строительство путепровода тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД завершено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

