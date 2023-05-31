Мостовой переход на станции «Текстильщики» БКЛ готов почти на треть

Мостовой переход между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линиями столичного метрополитена готов на 30%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На сегодняшний день уже готов монолит подземной части и схода на станцию БКЛ. Сейчас ведутся подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения.

Протяженность перехода – 140 метров, он пройдет над железной и автомобильной дорогами. Его пропускная способность составит более 20 тысяч пассажиров в час.

Гендиректор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что для ускоренного темпа работ применяется укрупнительная сборка. Уже смонтировано более 100 тонн металла. Всего рабочие возведут почти 630 тонн металлоконструкций.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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