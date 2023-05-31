Мостовой переход на станции «Текстильщики» БКЛ готов почти на треть
Мостовой переход между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой (БКЛ) и Таганско-Краснопресненской линиями столичного метрополитена готов на 30%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
На сегодняшний день уже готов монолит подземной части и схода на станцию БКЛ. Сейчас ведутся подготовительные работы и устройство шпунтового ограждения.
Протяженность перехода – 140 метров, он пройдет над железной и автомобильной дорогами. Его пропускная способность составит более 20 тысяч пассажиров в час.
Гендиректор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что для ускоренного темпа работ применяется укрупнительная сборка. Уже смонтировано более 100 тонн металла. Всего рабочие возведут почти 630 тонн металлоконструкций.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест
- СБУ обвинила троих блогеров в съемке работы ПВО Украины
- Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
- Стартовал новый сезон шоу «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева»
- Отделения фонда «Защитники Отечества» заработают по всей стране с 1 июня
- МВД объявило в розыск двух экс-министров обороны Украины и бывшего главу Генштаба
- Пришедшие в пункт отбора на военную службу по контракту рассказали о мотивах своего решения
- СМИ: Мельбурн разорвал побратимские связи с Санкт-Петербургом
- Борисов: необходимо перейти к серийному выпуску космических аппаратов
- Собянин: Московские школьники завоевали 1391 награду на Всероссийской олимпиаде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru