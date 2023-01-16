«Затраты окупаются»: Экономист рассказал о выигрыше России от спецоперации

Ранее доктор экономических наук Абел Аганбегян в «Научных трудах ВЭО" (Вольного экономического общества) подсчитал, сколько денег тратится Россией на спецоперацию. По его оценке, совокупный ущерб для России, включая смертность и ранения, составляет порядка миллиарда долларов в день. Колташов усомнился в объективности прогноза Аганбегяна.

«Во-первых, западные ограничения были неизбежны. Во-вторых, они привели совершенно не к тем последствиям, которые Запад ожидал, и с лихвой окупили военные действия 2022 года из-за взлета мировых цен. У нас примерно на 20% увеличилась выручка от углеводородов, на 70% выросли доходы от продажи удобрений. Правда, остаются трудности с перестройкой транспортных и грузовых потоков, но это не мы, а Вашингтон решил разрушить европейский рынок и разорить европейского потребителя. Поэтому считать, что разрыв наших торговых связей с Германией — это следствие спецоперации, в корне неверно. Еще до СВО Германия сделала все для того, чтобы не получать российский газ по выгодным для себя ценам и в больших объемах в соответствии с долгосрочными контрактами, которые исполнялись идеально. Так что наши затраты окупаются. Есть бюджетные расходы, есть те затраты, про которые мы ничего не знаем и не узнаем. Но подсчитывать влияние спецоперации на экономику так, как это делают в западных странах и в России либерально настроенные богатые люди, нельзя. Так мировая экономика не работает», — сказал экономист.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин также назвал недостоверными подсчеты Аганбегяна.

«Если у него есть обоснование его мнения, то оно имеет право на жизнь. Если нет, не понимаю, о чем тут можно говорить. Непонятно, во сколько Аганбегян оценивает человеческую жизнь и откуда он берет официально закрытые данные о потерях. Что же касается восстановления экономических показателей — не лучше ли восстанавливать экономику?» — задался вопросом депутат.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников и профессор ВШЭ Евгений Коган заявили, что ключевую роль в успешном будущем экономики играет изменение ее действующей модели, а также устранение катализаторов в виде спецоперации и санкций. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

