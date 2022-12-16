«Не достигли дна»: Судьбу экономики РФ связали с исходом спецоперации

Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов заявил, что на фоне санкций восстановление российской экономики до уровня 2019 года произойдет не ранее, чем через пять лет. Он добавил, что в следующем году падение ВВП замедлится, а с 2024-2025 годов намечается постепенный рост. При этом специалисты Росстата отметили, что во втором квартале 2022 года ВВП упал на 5%. Калашников назвал снижение ВВП небольшим, но оценку Сухова назвал неграмотной.

«Падение на 5% — это немного. Такую оценку дал целый ряд уважаемых институтов — это и Центробанк, и Кудрин в бытность свою главой Счетной палаты. Что же касается заявления главы АКРА, отмечу, что мы пока не достигли дна. Текущий год заканчивается гораздо лучше, чем мы ожидали, однако тенденции к падению сохраняются. Как можно прогнозировать, когда мы восстановимся, если мы не знаем, на какой уровень упадем?» — сказал экс-министр труда.

Столь же осторожен в прогнозах и Коган.

«Мы находимся в ситуации полнейшей неопределенности. С равным успехом можно говорить о том, что экономика восстановится через год, пять или десять лет, всякий раз приводя очень убедительные аргументы. Но проблема в том, что чуть ли не каждый месяц или квартал мы получаем новые пакеты санкций из США или Европы. Со дня на день анонсируют девятый пакет, началась работа над десятым. Что там будет, мы не знаем. Может быть, то, что ударит российскую экономику под дых. Может быть, США заблокируют новые счета или банки. Может быть, вообще ничего не будет. Делать прогнозы сегодня — во-первых, крайне неблагодарная задача, во-вторых, очень тяжелая. Пока не наступит неопределенность, что-либо предсказывать бесполезно», — отметил профессор ВШЭ.

Калашников заявил, что спецоперацию нельзя назвать определяющим фактором проблем с экономикой.

«Конечно, спецоперация играет определенную роль, так как она требует ресурсов. Основная проблема в неэффективной общей модели экономики, сложившейся к 2022 году. Она уже плохо работала без санкций и спецопераций. Нам нужно менять эту модель, а спецоперация и санкции лишь усугубили ситуацию», — добавил собеседник НСН.

В свою очередь Коган подчеркнул, что будущее отечественной экономики зависит от того, с каким успехом завершится спецоперация.

«Слово “завершится” имеет очень много оттенков и нюансов. Когда мы поймем, при каких условиях она закончится, с чем будет жить Россия дальше, тогда можно будет делать далеко идущие выводы», — подытожил он.

Ранее Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП примерно на 2,5%.

