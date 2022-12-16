«Не достигли дна»: Судьбу экономики РФ связали с исходом спецоперации
Будущее российской экономики будет зависеть от содержания нового пакета западных санкций и итога спецоперации на Украине, сказали НСН Сергей Калашников и Евгений Коган.
Ключевую роль в успешном будущем экономики играет изменение ее действующей модели, а также устранение катализаторов в виде спецоперации и санкций. Об этом НСН заявили экс-министр труда, экономист Сергей Калашников и профессор ВШЭ Евгений Коган.
Ранее гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов заявил, что на фоне санкций восстановление российской экономики до уровня 2019 года произойдет не ранее, чем через пять лет. Он добавил, что в следующем году падение ВВП замедлится, а с 2024-2025 годов намечается постепенный рост. При этом специалисты Росстата отметили, что во втором квартале 2022 года ВВП упал на 5%. Калашников назвал снижение ВВП небольшим, но оценку Сухова назвал неграмотной.
«Падение на 5% — это немного. Такую оценку дал целый ряд уважаемых институтов — это и Центробанк, и Кудрин в бытность свою главой Счетной палаты. Что же касается заявления главы АКРА, отмечу, что мы пока не достигли дна. Текущий год заканчивается гораздо лучше, чем мы ожидали, однако тенденции к падению сохраняются. Как можно прогнозировать, когда мы восстановимся, если мы не знаем, на какой уровень упадем?» — сказал экс-министр труда.
Столь же осторожен в прогнозах и Коган.
«Мы находимся в ситуации полнейшей неопределенности. С равным успехом можно говорить о том, что экономика восстановится через год, пять или десять лет, всякий раз приводя очень убедительные аргументы. Но проблема в том, что чуть ли не каждый месяц или квартал мы получаем новые пакеты санкций из США или Европы. Со дня на день анонсируют девятый пакет, началась работа над десятым. Что там будет, мы не знаем. Может быть, то, что ударит российскую экономику под дых. Может быть, США заблокируют новые счета или банки. Может быть, вообще ничего не будет. Делать прогнозы сегодня — во-первых, крайне неблагодарная задача, во-вторых, очень тяжелая. Пока не наступит неопределенность, что-либо предсказывать бесполезно», — отметил профессор ВШЭ.
Калашников заявил, что спецоперацию нельзя назвать определяющим фактором проблем с экономикой.
«Конечно, спецоперация играет определенную роль, так как она требует ресурсов. Основная проблема в неэффективной общей модели экономики, сложившейся к 2022 году. Она уже плохо работала без санкций и спецопераций. Нам нужно менять эту модель, а спецоперация и санкции лишь усугубили ситуацию», — добавил собеседник НСН.
В свою очередь Коган подчеркнул, что будущее отечественной экономики зависит от того, с каким успехом завершится спецоперация.
«Слово “завершится” имеет очень много оттенков и нюансов. Когда мы поймем, при каких условиях она закончится, с чем будет жить Россия дальше, тогда можно будет делать далеко идущие выводы», — подытожил он.
Ранее Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, что по итогам 2022 года ожидается снижение ВВП примерно на 2,5%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода
- Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»
- В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия
- Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму
- Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов
- Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева
- Медведев: НАТО де-факто объявила России гибридную войну
- Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке
- Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии, погибли три человека. Видео
- СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru