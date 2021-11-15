Заслуженный экономист рассказал, как победить инфляцию

По его словам, единственным рецептом «рост доходов населения за счёт роста экономики». Он добавил, что для этого необходимо «увеличить потребительский спрос, дать людям деньги».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России растет в том числе из-за рядовых граждан, которые неразумно потребляют на фоне роста цен.

