Заслуженный экономист рассказал, как победить инфляцию
Заслуженный экономист РФ, профессор, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников назвал самый эффективный способ борьбы с инфляцией, сообщает «Радио 1».
По его словам, единственным рецептом «рост доходов населения за счёт роста экономики». Он добавил, что для этого необходимо «увеличить потребительский спрос, дать людям деньги».
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России растет в том числе из-за рядовых граждан, которые неразумно потребляют на фоне роста цен.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Иммунолог рассказал о новом препарате против COVID-19 от ФМБА
- В Московском регионе наступила метеорологическая зима
- Заслуженный экономист рассказал, как победить инфляцию
- Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки жителям ДНР и ЛНР
- Эксперт заявил, что Россия обогнала СССР по потреблению пива
- Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах обсудят в регионах
- Более трёх тысяч переписчиков заболели COVID-19 в ходе переписи
- Переболевшим COVID-19 россиянам выдадут QR-код при наличии положительного ПЦР
- СМИ: заразившемуся коронавирусом Гаркалину могут ампутировать руку
- Адвокат обвиняемого в госизмене Сафронова объявлен в розыск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru