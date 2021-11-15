Заслуженный экономист рассказал, как победить инфляцию

Заслуженный экономист РФ, профессор, экс-депутат Госдумы Сергей Калашников назвал самый эффективный способ борьбы с инфляцией, сообщает «Радио 1».

Набиуллина назвала сроки возвращения ключевой ставки ЦБ в диапазон в 5-6%

По его словам, единственным рецептом «рост доходов населения за счёт роста экономики». Он добавил, что для этого необходимо «увеличить потребительский спрос, дать людям деньги».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России растет в том числе из-за рядовых граждан, которые неразумно потребляют на фоне роста цен.

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Фото: pixabay.com
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