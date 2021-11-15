Набиуллина назвала сроки возвращения ключевой ставки ЦБ в диапазон в 5-6%
Возвращение ключевой ставки Банка России в нейтральный диапазон в 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
По словам Набиуллиной, для проявления эффекта от изменения ставки необходимо от трех до шести кварталов. Уже принятые Центробанком повышения ключевой ставки продолжают влиять на экономику.
Глава ЦБ также отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей.
«И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее», — цитирует Набиуллину ТАСС.
Глава Банка России подчеркнула, что регулятор должен был вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить рост инфляции, в связи с чем ключевая ставка была повышена на последнем заседании Центробанка.
ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% — и допустил ее повышение в дальнейшем, напоминает RT. Регулятор увеличил этот показатель в шестой раз подряд, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- В Польше предложили исключить Россию и Белоруссию из международных организаций
- Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к Крайнему Северу
- В России подтвердили 38 420 случаев COVID-19 за сутки
- Набиуллина назвала сроки возвращения ключевой ставки ЦБ в диапазон в 5-6%
- Британский таксист предотвратил теракт, закрыв смертника в своей машине
- Боррель анонсировал новые целевые санкции ЕС против Белоруссии
- Польша достроит забор на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке
- В России предложили повысить минимальную цену на водку и коньяк
- Космический мусор пролетел мимо МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru