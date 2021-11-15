Набиуллина назвала сроки возвращения ключевой ставки ЦБ в диапазон в 5-6%

Возвращение ключевой ставки Банка России в нейтральный диапазон в 5-6% произойдет не раньше середины 2023 года. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

Набиуллина не исключила, что ключевая ставка может превысить 8%

По словам Набиуллиной, для проявления эффекта от изменения ставки необходимо от трех до шести кварталов. Уже принятые Центробанком повышения ключевой ставки продолжают влиять на экономику.

Глава ЦБ также отметила, что высокая инфляция разрушает благополучие людей.

«И когда нам говорят, что можно и попустить инфляцию, главное, держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция - реальная беда, которая делает людей беднее», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Глава Банка России подчеркнула, что регулятор должен был вмешаться в ситуацию, чтобы предотвратить рост инфляции, в связи с чем ключевая ставка была повышена на последнем заседании Центробанка.

ЦБ в конце октября повысил ключевую ставку — с 6,75% до 7,5% — и допустил ее повышение в дальнейшем, напоминает RT. Регулятор увеличил этот показатель в шестой раз подряд, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Ключевая СтавкаЭльвира НабиуллинаЦентробанк
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