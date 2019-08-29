Сокращение теневой экономики приписали новым губернаторам
Экономист заявил НСН, что процесс уменьшения объёма неучтённой экономики в России только начался.
Объём теневой экономики в России за 2017 год составил 11,7 триллиона рублей, что соответствует 12,7% ВВП. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
В последние годы в стране наблюдается уменьшение сектора теневой экономики, отметил в беседе с НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, к этому привела кадровая политика, обеспечившая сменяемость власти в регионах.
«В последнее время теневая экономика была довольно серьёзно поджата властями, которые озаботились, что и налоги не платятся, и теневые потоки идут. И по регионам мы видим, например, по Петербургу, что власти в сотрудничестве с налоговыми органами проводили работу и в конечном итоге декларировали повышение налоговых поступлений. И так произошло со многими временно исполняющими обязанности губернаторов. Очевидно, что идёт политика замещения региональных начальников, что повышает собираемость налогов в регионах. Прежние начальники там покрывали неуплату, потому что им это было выгодно. Поэтому теневая сфера в России, я думаю, сокращается и будет сокращаться», — констатировал Колташов.
Добавим, самая высокая доля теневой экономики наблюдается в сфере операций с недвижимостью — 6,3% ВВП. При этом такие сделки составляют порядка 70% всего сегмента сферы недвижимости. На втором месте по популярности сельское хозяйство, охота и рыболовство — здесь уходит в тень около 1,4% ВВП. На третьем месте — строительство, где скрывается 0,9% ВПП, что составляет почти 16% всех сделок сектора.
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