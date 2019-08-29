Сокращение теневой экономики приписали новым губернаторам

«В последнее время теневая экономика была довольно серьёзно поджата властями, которые озаботились, что и налоги не платятся, и теневые потоки идут. И по регионам мы видим, например, по Петербургу, что власти в сотрудничестве с налоговыми органами проводили работу и в конечном итоге декларировали повышение налоговых поступлений. И так произошло со многими временно исполняющими обязанности губернаторов. Очевидно, что идёт политика замещения региональных начальников, что повышает собираемость налогов в регионах. Прежние начальники там покрывали неуплату, потому что им это было выгодно. Поэтому теневая сфера в России, я думаю, сокращается и будет сокращаться», — констатировал Колташов.

Добавим, самая высокая доля теневой экономики наблюдается в сфере операций с недвижимостью — 6,3% ВВП. При этом такие сделки составляют порядка 70% всего сегмента сферы недвижимости. На втором месте по популярности сельское хозяйство, охота и рыболовство — здесь уходит в тень около 1,4% ВВП. На третьем месте — строительство, где скрывается 0,9% ВПП, что составляет почти 16% всех сделок сектора.

