Россияне стали не то беднее, не то богаче

Существенный рост свободных денег в распоряжении россиян констатирует исследование холдинга «Ромир»: по этим данным, в июне у граждан страны свободных денег стало на 11,4% больше, чем в мае - 33,1 тысячи рублей и что стало рекордом за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года. В городах-миллионниках рост достиг 12%, до 42 тысяч. Свободные деньги - это средства, которые остаются у россиян, по данным методики, после покупки необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг, - поясняет «Газета.ру». И приводит слова президента холдинга «Ромир» Андрея Милехина, согласно которым, «рост объема свободных денег традиционен для июня. Это, прежде всего, связано с началом сезона отпусков, а, значит, с получением дополнительных выплат, так называемых отпускных», - заявил эксперт.

Одновременно Росстат обнаружил, что почти у четверти работников сферы образования в России зарплата меньше 15 тысяч рублей - 23% сотрудников. Но есть и те, кто получает еще меньше: зарплаты ниже минимального размера оплаты труда, то есть меньше 11 тысяч с мелочью, получают 7% сотрудников российской сферы образования. На втором месте по количеству работников с зарплатой ниже МРОТ - культура, спорт и организация досуга и развлечений, - отмечает РБК.

Есть и категория трудоспособного населения, не только доходы которой, но даже количественный состав неизвестны до сих пор – это так называемые самозанятые. Только по прикидкам правительства, их в России – несколько миллионов. И кабинет министров не оставляет попыток вывести их из теневого сектора экономики. Так, Минфин предложил предоставить им те же льготы на рынке госзакупок, что и действующие для малого бизнеса. Наивной назвал эту инициативу в эфире НСН общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко.

«На сегодняшний день есть ошибочное мнение, которое власти сильно транслируют, о том, что самозанятые стали активно регистрироваться. Произошло перераспределение: те, кто раньше должен был регистрироваться в качестве ИП, сейчас регистрируются в качестве самозанятых. Появился еще один налоговый режим у ИП, и не более того. Рассчитывать на то, что госзакупки выведут их из какой-то тени, пусть их там сейчас зарегистрировалось 150 тысяч – это крайне наивно».

В мае тот же Росстат сообщал, что половина российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, так как их доходов хватает только на покупку еды и одежды. Тогда в администрации президента очень удивились тому, что в число товаров, на покупку которых россиянам не хватает денег, попала обувь. А на нее не хватает трети граждан России.

