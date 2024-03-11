«Дойдет до 300?»: Биткоин пробьет отметку в сто тысяч долларов уже в этом году

«Есть разные мнения по поводу дальнейшей динамики. Кто-то ожидает сильно вверх, кто-то ожидает некой коррекции. Но даже если мы увидим сейчас коррекцию на рынке, она вряд ли будет очень большой. Будет 15-20% и снова вверх, потому что тренд восходящий. Желающих купить намного больше, чем желающих продать. Почему коррекции может не быть? Потому что как раз-таки желающих купить очень много. Их сильно больше, чем желающих продавать. Поэтому, скорее всего, купить пониже не дадут. И, скорее всего, подтянут еще выше», - рассказал он.

По его словам, биткоин продолжит бить рекорды, к концу года его стоимость может перевалить за 150 тысяч долларов из-за стратегии крупных игроков.

«В этом году мы увидим уже 100 тысяч и больше. Вот этот восходящий тренд, скорее всего, будет до конца года продолжаться. И какая там будет финальная цена, сложно сказать, кто-то говорит 150, кто-то говорит 300. Все будет зависеть от инвесторов, потому что сейчас рынок не такой, как он был до этого предыдущие пять лет. Сейчас большие игроки скупают и предлагают в различных ETF уже абсолютно всем. Это легальный актив, на который есть повышенный спрос и добыча которого ограничена», - подчеркнул собеседник НСН.

Что касается выбора стратегии, криптоэксперт призвал определить для себя психологически комфортную цифру для продажи актива, оценивая разные прогнозы.

«Как предугадать? Здесь зависит все от стратегии. Я думаю, что каждый просто должен для себя какую-то цифру иметь в голове, при которой ему будет комфортно продать. И зависит еще от того, за сколько мы покупали, потому что кто-то покупает сейчас, им комфортно будет на 200 тысячах выходить, кто-то купил по 20. И понятно, что для него по 150 условно выйти будет тоже неплохо, если он не досидит до 200. Но это зависит от точки входа и стратегии. Кто-то вообще не хочет продавать, понимая, что эта история уже не на один-два года, а на десятилетие. Абсолютно такая же история, как с золотом, когда на него появился ETF. И можно посмотреть, как золото отреагировало, как этот график полетел вверх», - подытожил Каминский.

Стоимость биткоина вырастет до рекордных 70 тысяч долларов, но уже через полтора года перспектив роста у инструмента не будет, заявил ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский «Радиоточке НСН».

