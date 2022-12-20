В ФСС рассказали, как изменятся выплаты по больничному с 1 января

С 1 января в России повысится максимальный размер выплаты по больничному листу, сообщает «Прайм» со ссылкой на Фонд социального страхования.

«Половинчатая мера»: Делягин назвал незначительным эффект от объединения ПФР с ФСС

Также больничный будут оплачивать и гражданам, работающим по ГПХ и ГПД, но лишь если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов. С 2023 года максимальные суммы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору составит 2 тысячи 736,99 рубля за день и 84 тысяч 846,69 рубля за месяц.

Кроме этого, с нового года вступят в силу поправки Федерального закона, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Эти меры распространятся на лиц, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Это касается лишь тех, у кого сумма страховых взносов за 2022 год составила не менее 4 тысяч 833,72 рубля.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
ТЕГИ:РаботаЗдоровьеБолезнь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры