Заработок букмекеров от ставок на спорт вырос в 2023 году на 40%

Заработок букмекеров от ставок на спорт вырос в 2023 году на 40%, оборот составил 1,2 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Из этой суммы почти 1,2 трлн рублей пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65 млрд – на ставки наличными в пунктах приема. Годом ранее суммарная выручка букмекеров составляла 879,2 млрд руб.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт. «Это не значит, что нужно выводить [отчисления от лотерей] из регулирования Минфином. Просто отчисления от лотерей, конечно, должны быть в большем объеме», - отметил глава государства. Глава государства подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличивает с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта, это позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:СпортБукмекеры

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