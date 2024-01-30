Заработок букмекеров от ставок на спорт вырос в 2023 году на 40%, оборот составил 1,2 триллиона рублей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службе Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Из этой суммы почти 1,2 трлн рублей пришлось на онлайн-сегмент, остальные 65 млрд – на ставки наличными в пунктах приема. Годом ранее суммарная выручка букмекеров составляла 879,2 млрд руб.