В Великобритании призвали ограничить экспорт технологий в Китай

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Китай - это страна с авторитарным режимом, которая становится «всё более дерзновенной» и вызывает глубокую обеспокоенность с точки зрения безопасности для Лондона и остального мира, сообщает ТАСС.

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На встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте она отметила, что в свете более жёсткой внешнеполитической линии Пекина, странам «Большой семёрки» (G7) следует ограничить экспорт технологий в Китай.

«G7 следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас», - отметила Трасс.

Она также заявила о недопустимости «приобретения Китаем ключевых активов» в западных странах и призвала G7 осторожнее работать с китайскими инвестициями, чтобы не попасть в «стратегическую зависимость» от китайского бизнеса.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что вероятное противостояние Соединённых Штатов Америки и Китая «добром не кончится», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспортТехнологииКитайВеликобритания
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