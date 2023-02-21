Конкурентная борьба: Зачем России пошлины на ввоз смарт-карт из Китая

Накануне «Коммерсант» сообщил, что российские производители электроники и полупроводников призвали ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100% для защиты от конкурентов из Китая. Отмечается, что разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500%. Эльдар Муртазин отметил, что пошлины можно ввести точечно, но не по всем китайским чипам.

«В том виде, в котором предлагают ввести пошлину сегодня, она вредна. Нужно подходить по конкретным позициям, использовать регулирование для того, чтобы ограничить те или иные чипы, которые мы не хотим видеть. Нужно получать объяснение от компаний, почему они хотят добиться того или иного результата. Нужна точечная работа, запрещать все, что идет из Китая – это вредно. Если пошлина будет введена, цены вырастут. Закрытие страны приведет к тому, что будут монопольно высокие цены. Да, игроков не один и не два, но они будут невольно корректировать свои цены вверх. Нужно ограничить аппетиты коммерческих компаний», - сказал Муртазин.

Он отметил, что российские компании хотели бы сохранить высокие цены на свои смарт-карты, однако китайская продукция им в этом мешает, именно поэтому производители выдвинули предложения о пошлинах.