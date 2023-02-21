Конкурентная борьба: Зачем России пошлины на ввоз смарт-карт из Китая
Российские компании хотели бы сохранить высокие цены на свои смарт-карты, однако китайская продукция им в этом мешает, отметил в эфире НСН аналитик Эльдар Муртазин.
Если Россия введет пошлины на ввоз смарт-карт в страну из Китая, то цены на чипы резко возрастут, игроки на рынке будут невольно корректировать их вверх, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН.
Накануне «Коммерсант» сообщил, что российские производители электроники и полупроводников призвали ввести пошлины на ввоз смарт-карт (SIM-карты, банковские и транспортные карты) в размере 50-100% для защиты от конкурентов из Китая. Отмечается, что разница цены китайской карты и российской с импортным чипом может достигать 500%. Эльдар Муртазин отметил, что пошлины можно ввести точечно, но не по всем китайским чипам.
«В том виде, в котором предлагают ввести пошлину сегодня, она вредна. Нужно подходить по конкретным позициям, использовать регулирование для того, чтобы ограничить те или иные чипы, которые мы не хотим видеть. Нужно получать объяснение от компаний, почему они хотят добиться того или иного результата. Нужна точечная работа, запрещать все, что идет из Китая – это вредно. Если пошлина будет введена, цены вырастут. Закрытие страны приведет к тому, что будут монопольно высокие цены. Да, игроков не один и не два, но они будут невольно корректировать свои цены вверх. Нужно ограничить аппетиты коммерческих компаний», - сказал Муртазин.
Он отметил, что российские компании хотели бы сохранить высокие цены на свои смарт-карты, однако китайская продукция им в этом мешает, именно поэтому производители выдвинули предложения о пошлинах.
«На данный момент дефицита на рынке нет. SIM-карты и прочие вещи доступны, их достаточно много. Проблема заключается в том, что были сертифицированы китайские чипы, сегодня они хотят поставлять их в Россию напрямую. При этом цены значительно ниже российских, что способно поменять рынок. Надо также понимать, что на фоне ограниченного дефицита, который был во второй половине прошлого года, когда все переходили на российские чипы, возникла ситуация с резким ростом цен, они сегодня высокие. Российские компании хотели бы сохранить высокие цены, а китайцы им в этом мешают. Идет конкурентная борьба», - резюмировал Муртазин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России предстоит за короткий срок создать свои критически важные разработки, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны. На этом фоне вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков отмечал в разговоре с НСН, что зарубежная микроэлектроника выиграет у российской в цене и при ослаблении санкций отечественные предприятия вновь начнут импортировать продукцию.
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