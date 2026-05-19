СМИ: Трамп предложил Си Цзиньпину объединиться с Путиным против МУС
Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину объединиться с российским лидером Владимиром Путиным против Международного уголовного суда (МУС). Об этом пишет Financial Times.
Источники газеты утверждают, что соответствующий разговор произошёл во время визита главы Белого дома в Китай. В частности, Трамп заявил, что Вашингтон, Пекин и Москва имеют общие интересы в противостоянии действиям МУС. По его словам, следует объединиться для противостояния этой организации.
О реакции Си Цзиньпина на данное предложение не сообщается. При этом отмечается, что ни США, ни Китай, ни Россия, не являются участниками МУС, не подчиняются его юрисдикции и не признают вынесенных им решений.
Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что Мосгорсуд заочно приговорил к заключению прокурора и восемь судей МУС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
