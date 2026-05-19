В Госдуме раскритиковали предложение снизить брачный возраст

Снижать возраст вступления в брак в России не следует. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

С предложением постепенно снижать возраст вступления в брак с целью переломить негативные демографические и физиологические тенденции выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Комментируя инициативу, Милонов указал, что действующий порог в 18 лет - это уровень высококультурного цивилизованного европейского общества. А его снижение не имеет к демографии никакого отношения.

«Серьёзно снизив возраст вступления в брак, мы рискуем опустить наши семьи до принципов общинного строя», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Милонов заявил «Радиоточке НСН», что если люди выбирают жить ради себя, то меры господдержки не смогут мотивировать их рожать детей.

ФОТО: ТАСС / Сергей Петров
