В Госдуме раскритиковали предложение снизить брачный возраст

С предложением постепенно снижать возраст вступления в брак с целью переломить негативные демографические и физиологические тенденции выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Комментируя инициативу, Милонов указал, что действующий порог в 18 лет - это уровень высококультурного цивилизованного европейского общества. А его снижение не имеет к демографии никакого отношения.

«Серьёзно снизив возраст вступления в брак, мы рискуем опустить наши семьи до принципов общинного строя», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Милонов заявил «Радиоточке НСН», что если люди выбирают жить ради себя, то меры господдержки не смогут мотивировать их рожать детей.

