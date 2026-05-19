Торговые центры все активнее превращаются в торгово-развлекательные, к услугам посетителей появляются новые активности, развлекательные и досуговые зоны будут процветать и впредь при массовом закрытии магазинов. Об этом НСН заявил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

Трафик досуговых и развлекательных зон в торговых центрах России в январе—апреле увеличился на 3% год к году. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что это единственная значимая категория арендаторов, показавшая рост: количество визитов в привычные магазины снизилось на 3–6%, в заведения общепита — на 1%. Общее падение трафика в ТЦ по итогам года ожидается на уровне 2-4%. Шакиров отметил, что развлекательные центры будут развиваться и дальше на фоне массового закрытия магазинов.

«Я бы не назвал это ростом, 3% можно считать некой статистической погрешностью. Но, безусловно, на фоне падения продаж у fashion-операторов то, что развлекательные и досуговые центры сохраняют свой трафик, — безусловно, плюс. Как мы видим, уже давно идет большая трансформация торговых центров в торгово-развлекательные центры, чего только не придумывают: термальные источники, самый большой Центр развития настольного тенниса региона в подмосковных Химках. Очень много fashion-операторов (более 600 магазинов) уже заявили о закрытии в этом году, оптимизируются сети, закрываются неэффективные магазины, “Сбербанк” подает на банкротство fashion-ретейлера N.O.M.I., однако развлекательные центры будут жить и развиваться. Для торговых центров это арендаторы, арендная плата у которых самая низкая», — сказал Шакиров.