Продюсера Разина лишили прав на песни «Ласкового мая»
Краснодарский краевой суд лишил продюсера Андрея Разина аторских прав на хиты группы «Ласковый май». Об этом сообщает RT.
Уточняется, что Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы и отменила решение Хостинского районного суда Сочи, который в 2007 году признал правообладателем Разина.
«Суд согласился... что позиция Разина более чем противоречива... в 2005 году он утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов... а в 2007 году «вспомнил», что именно он является автором», – рассказал ТАСС адвокат Олег Ситников.
Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал находящегося за пределами РФ Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
