Продюсера Разина лишили прав на песни «Ласкового мая»

Уточняется, что Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы и отменила решение Хостинского районного суда Сочи, который в 2007 году признал правообладателем Разина.

«Суд согласился... что позиция Разина более чем противоречива... в 2005 году он утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов... а в 2007 году «вспомнил», что именно он является автором», – рассказал ТАСС адвокат Олег Ситников.

Ранее Таганский суд Москвы заочно арестовал находящегося за пределами РФ Разина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

