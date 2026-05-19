Россиянам рассказали секреты по подбору подержанного автомобиля
Приобретая автомобиль с пробегом следует в первую очередь отталкиваться от бюджета. Об этом «Ленте.ру» заявил автоэксперт Евгений Королев.
Он отметил, что желание сэкономить, как правило, приводит к неприятным последствиям, так как машина, продающаяся дешевле рыночной строимости, «почти всегда скрывает проблему». Это может быть «восстановление после ДТП, скрученный пробег или юридические обременения».
Эксперт указал, что необходимо проверять геометрию кузова, важно заглядывать в труднодоступные ниши. Обязательное правило - запуск двигателя и оценка стабильности его работы, а также диагностика автомобиля на СТО и проверка документов.
«Если автомобиль пригнан из-за границы, следует проверить таможенные документы. Также необходимо обратить внимание на то, как составлен договор купли-продажи», — заключил Королев.
Ранее в ГК «АвтоСпецЦентр» заявили, что один из ключевых параметров при подборе подержанного автомобиля — способность сохранять ликвидность при дальнейшей перепродаже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
