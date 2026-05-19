Суд избрал меру пресечения мужчине, который уселся на трон в Эрмитаже
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Александру Панфилову, который уселся на Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города сообщает RT.
Инцидент произошёл 17 мая в Георгиевском зале музея. Памфилов преодолел веревочное ограждение, сел на трон и зачитал обращение. При задержании он оказал активное сопротивление. Как полагает следствие, 45-летний мужчина «действовал из хулиганских побуждений и нарушил общепринятые нормы поведения в обществе».
Панфилову было предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», следствие ходатайствовало об его аресте. Однако в суде указали, что достоверных и убедительных доказательств для избрания данной меры пресечения представлено не было.
По решению суда, по 16 июля мужчине запрещено выходить за пределы места проживания в ночное время, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и интернет.
Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что инцидент с Панфиловым является актом вооружённого вандализма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Куда ему летать? Проект самолета «Байкал» в России признали бесперспективным
- Суд избрал меру пресечения мужчине, который уселся на трон в Эрмитаже
- Россиянам рассказали секреты по подбору подержанного автомобиля
- Поиск «звездочек»: Что ждут от Свищева во главе Федерации лыжного спорта
- В Союзе торговых центров объяснили рост трафика досуговых зон
- Продюсера Разина лишили прав на песни «Ласкового мая»
- Эстония не разрешала Украине использовать своё воздушное пространство для БПЛА
- Россиян с гипертонией призвали забыть про алкоголь в жару
- Покупателей семян на маркетплейсах призвали сохранять бдительность
- «Магия души»: Пианист Сафронов раскрыл силу русской фортепианной школы