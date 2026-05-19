Суд избрал меру пресечения мужчине, который уселся на трон в Эрмитаже

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Александру Панфилову, который уселся на Большой императорский трон в Государственном Эрмитаже, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города сообщает RT.

«Как пропустили?»: Экс-глава Пушкинского музея о самозванце на троне в Эрмитаже

Инцидент произошёл 17 мая в Георгиевском зале музея. Памфилов преодолел веревочное ограждение, сел на трон и зачитал обращение. При задержании он оказал активное сопротивление. Как полагает следствие, 45-летний мужчина «действовал из хулиганских побуждений и нарушил общепринятые нормы поведения в обществе».

Панфилову было предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», следствие ходатайствовало об его аресте. Однако в суде указали, что достоверных и убедительных доказательств для избрания данной меры пресечения представлено не было.

По решению суда, по 16 июля мужчине запрещено выходить за пределы места проживания в ночное время, общаться со свидетелями по уголовному делу, использовать средства связи и интернет.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что инцидент с Панфиловым является актом вооружённого вандализма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСудХулиганствоЭрмитаж

Горячие новости

Все новости

партнеры