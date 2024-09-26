«Заплатки, а не решение»: Новые юрлица в Китае не помогут взаиморасчетам с РФ

Некоторые китайские поставщики и платежные агенты стали создавать в КНР отдельные юрлица специально для взаимодействия с российскими партнерами, сообщила газета «Ведомости». По данным издания, многие крупные компании создают дочерние общества в КНР, чтобы они работали прицельно на определенные рынки. Властопуло указал на то, что создание новых юрлиц в КНДР не решит проблему с расчетами между странами.



«Такие новости не сильно соответствуют трендам. Условно говоря, какие-то экспортеры китайские, импортеры российские нашли какую-то лазейку, стали открывать новые компании. Это тут же тиражируется во всех СМИ как некая новая схема. Это, безусловно, имеет место быть, но нельзя говорить, что это что-то экстраординарное, что-то новое и то, что поможет расчетам. Дело в том, что от создания дополнительных компаний, которые будут вести бизнес в России и прочее, ситуация не меняется. Проблема ситуации заключается в том, что не идут трансграничные платежи. Все крупные китайские банки прекратили трансграничные платежи, региональные и местечковые банки также стараются их ограничить», - сказал собеседник НСН.

По его словам, для решения ситуации с расчетами между РФ и КНДР необходимы договоренности в политической плоскости.



«На сегодняшний день мы видим, что финансовые власти Китая видят некий риск в бизнесе с Россией. Поэтому они будут его диверсифицировать, максимально его снижать. Поэтому открытие новых компаний, новых юрисдикций, это, безусловно, как-то помогает, но в целом картину не меняет. Пока не решится глобальная проблема взаиморасчетов между Китаем и Россией, пока не будет каких-то договоренностей в политической плоскости, которые окажут положительное влияние на проведение этих взаиморасчетов, открывай фирмы аффилированные, придумывай какие-то юрисдикции – это все будут заплатки, но не решение проблем», - заключил эксперт.

Ранее Властопуло также сообщал «Радиоточке НСН», что из-за проблем с расчетами товары из Китая подорожают для россиян на 7-20%. При этом на импорт китайских товаров приходится уже до 50%, поэтому российский бизнес будет и дальше адаптироваться к непростым условиям.

