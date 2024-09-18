«Просвета не видно»: Прямые платежи из России в Турцию почти прекратились

Российские представители среднего и малого бизнеса до минимума сократили прямые трансграничные платежи с Турцией около года назад, рассказал НСН Георгий Властопуло.

Проблема с прямыми трансграничными платежами в Турцию наблюдается больше года, что вынуждает российские компании проводить переводы через третьи страны, рассказал в интервью НСН гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

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Импортеры вновь испытывают трудности с платежами через Турцию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, банки республики постепенно возобновляли платежи с Россией, однако теперь повысили комиссии за транзитные платежи и вновь начали отказывать в проведении операций. В их числе банк Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей. Однако Властопуло заявил, что число прямых денежных переводов через Турцию снизилось еще год назад.

«Уже год назад турецкий финансовый регулятор ввел определенную блокировку транзакций между Россией и Турцией. С того времени ситуация только ухудшилась. Крупные госкорпорации, например, «Газпромнефть», имеют свои каналы взаиморасчетов. Но средний, малый, даже крупный бизнес давным-давно отказался от прямых расчетов с республикой. В 2024 году мы на пальцах одной руки можем перечислить, сколько трансграничных прямых платежей в Турцию было исполнено. Через прямые платежи в Турцию заплатить практически невозможно ни в рублях, ни в лирах, ни в долларах. Потому платежные агенты пытаются исполнять платежи в Турцию через третьи страны», - пояснил он.
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Как добавил собеседник НСН, проблема затронула как юридических, так и физических лиц.

«Турецкие банки стали ограничивать транзакции и для физических лиц. Но и это уже наблюдается с прошлого года. На красные паспорта счета не открывают, мало того, некоторые банки счета закрывают. Юридические компании, которые взаимодействуют с Турцией, давно испытывают серьезнейшие проблемы с прямыми трансграничными взаиморасчетами. И в общем-то ничего не изменилось и пока просвета не видно», - подытожил он.

Ранее Властопуло также сообщал «Радиоточке НСН», что из-за проблем с расчетами товары из Китая подорожают для россиян на 7-20%. При этом на импорт китайских товаров приходится уже до 50%, поэтому российский бизнес будет и дальше адаптироваться к непростым условиям.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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