«Просвета не видно»: Прямые платежи из России в Турцию почти прекратились

Импортеры вновь испытывают трудности с платежами через Турцию, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, банки республики постепенно возобновляли платежи с Россией, однако теперь повысили комиссии за транзитные платежи и вновь начали отказывать в проведении операций. В их числе банк Emlak Katilim, который контролирует до 80% транзитных платежей. Однако Властопуло заявил, что число прямых денежных переводов через Турцию снизилось еще год назад.

«Уже год назад турецкий финансовый регулятор ввел определенную блокировку транзакций между Россией и Турцией. С того времени ситуация только ухудшилась. Крупные госкорпорации, например, «Газпромнефть», имеют свои каналы взаиморасчетов. Но средний, малый, даже крупный бизнес давным-давно отказался от прямых расчетов с республикой. В 2024 году мы на пальцах одной руки можем перечислить, сколько трансграничных прямых платежей в Турцию было исполнено. Через прямые платежи в Турцию заплатить практически невозможно ни в рублях, ни в лирах, ни в долларах. Потому платежные агенты пытаются исполнять платежи в Турцию через третьи страны», - пояснил он.