Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 93% из-за холодов

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, в результате чего запасы снизились до 93,04%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что сейчас в ПХГ находится порядка 103,28 млрд кубометров газа. Для сравнения: в середине октября сообщалось, что европейские хранилища заполнены на 95,01% или порядка 105,44 млрд кубометров топлива.

Уровень запасов в ПХГ Европы перестал быть рекордным из-за слабой закачки

Согласно данным на 11 ноября, закачка газа в хранилища составила 20 млн кубометров, в то время как отбор был равен 348 млн кубометров.

Ранее «Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах (ПХГ) к зиме. Там отметили, что показатель превышает 73 млрд кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне в 858,8 млн кубических метров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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