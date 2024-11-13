Запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 93% из-за холодов

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, в результате чего запасы снизились до 93,04%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что сейчас в ПХГ находится порядка 103,28 млрд кубометров газа. Для сравнения: в середине октября сообщалось, что европейские хранилища заполнены на 95,01% или порядка 105,44 млрд кубометров топлива.