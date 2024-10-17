«Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в ПХГ к зиме
«Газпром» сообщил о рекордном объеме оперативного резерва газа в российских подземных хранилищах (ПХГ) к зиме, сообщили в компании.
Там отметили, что показатель превышает 73 миллиарда кубометров, отметили в компании.
Кроме того, потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на рекордном уровне в 858,8 миллиона кубических метров.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с НСН заявил, что списание из отчета всех арестованных в Европе дочерних компаний, а также «миллиардный» налог на сверхприбыль сделали «Газпром» самой убыточной компанией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru