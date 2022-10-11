Зампред ГД: Китай продает Европе российский газ из «Силы Сибири»

Шолбан Кара-оол и Игорь Юшков отметили перспективы Китая стать главным покупателем российского газа. 

Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН призвал воспользоваться ситуацией на газовом рынке и обеспечить российские регионы ресурсом.

«Конъюнктура рынка должна способствовать обеспечению внутреннего рынка, у нас много регионов, у которых есть проблемы с газоснабжением. Надо развивать технологии, которые позволят доставлять газ в различные регионы. Китай ведь в три-четыре раза увеличил поставки, в том числе, нашего же газа, который подвергается переработке, в Европу», - отметил он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Китай может стать лидером по закупкам российского газа.

Аналитик: Есть угроза подрыва «Турецкого потока»

«Китай, чем больше идет поставок по «Силе Сибири», тем больше приобретает вес, как покупатель российского газа. В прошлом году мы поставили примерно 10 миллиардов кубов, каждый год увеличивается, в этом году будет 15-18 миллиардов кубов, в следующем году может стать больше 20. Постепенно Китай может стать самым крупным покупателем, раньше была Германия – покупала больше 50 миллиардов кубов. По «Силе Сибири» максимум выйдет 38 миллиардов кубов», - рассказал он.

США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков», заявил ранее заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ГосдумаКитайРоссийский Газ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры