Зампред ГД: Китай продает Европе российский газ из «Силы Сибири»

Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН призвал воспользоваться ситуацией на газовом рынке и обеспечить российские регионы ресурсом.

«Конъюнктура рынка должна способствовать обеспечению внутреннего рынка, у нас много регионов, у которых есть проблемы с газоснабжением. Надо развивать технологии, которые позволят доставлять газ в различные регионы. Китай ведь в три-четыре раза увеличил поставки, в том числе, нашего же газа, который подвергается переработке, в Европу», - отметил он.

Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Китай может стать лидером по закупкам российского газа.