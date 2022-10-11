Зампред ГД: Китай продает Европе российский газ из «Силы Сибири»
Шолбан Кара-оол и Игорь Юшков отметили перспективы Китая стать главным покупателем российского газа.
Заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН призвал воспользоваться ситуацией на газовом рынке и обеспечить российские регионы ресурсом.
«Конъюнктура рынка должна способствовать обеспечению внутреннего рынка, у нас много регионов, у которых есть проблемы с газоснабжением. Надо развивать технологии, которые позволят доставлять газ в различные регионы. Китай ведь в три-четыре раза увеличил поставки, в том числе, нашего же газа, который подвергается переработке, в Европу», - отметил он.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков подчеркнул, что Китай может стать лидером по закупкам российского газа.
«Китай, чем больше идет поставок по «Силе Сибири», тем больше приобретает вес, как покупатель российского газа. В прошлом году мы поставили примерно 10 миллиардов кубов, каждый год увеличивается, в этом году будет 15-18 миллиардов кубов, в следующем году может стать больше 20. Постепенно Китай может стать самым крупным покупателем, раньше была Германия – покупала больше 50 миллиардов кубов. По «Силе Сибири» максимум выйдет 38 миллиардов кубов», - рассказал он.
США были заинтересованы в подрыве «Северных потоков», заявил ранее заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол в пресс-центре НСН.
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