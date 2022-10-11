Аналитик: Есть угроза подрыва «Турецкого потока»

Существует угроза подрыва «Турецкого потока» из-за политики США, заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов в пресс-центре НСН.

«Инфраструктурные войны не заканчивались. Поступает информация о том, что были попытки диверсий на других газопроводах. Не так много ниток осталось, которые связывают Россию с Европой – «Турецкий поток». Существует и здесь угроза, она существует на Украине. Это закономерная политика США, ничего нового не происходит», - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток». На оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности он отметил, что Киевский режим совершил также целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры России.

