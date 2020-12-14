Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России
В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.
Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.
Напомним, президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки». Кадры совещания президента с кабмином показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».
«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», - заявил президент.
Путин возмутился бездействием Минэкономразвития и обрушился на главу ведомства Максима Решетникова.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- Ученый: большинство регионов РФ находятся на плато
- «Солнечную корону» во врем затмения увидят жители Земли
- Названа ухудшающая течение коронавируса особенность иммунитета
- Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России
- Басков запросил помощь у государства в виде МРОТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru