Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России

В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.

Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.