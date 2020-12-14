Заморозить цены на продукты на три месяца предложено в России

В России могут заморозить цены на продукты на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Ведомства предложат кабмину РФ зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля. Планируется установить цену в 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителя и 110 рублей — в магазинах. За один килограмм сахара от производителя и в магазине предлагают установить цену в 36 и 45 рублей соответственно.

Как ожидается, между компаниями будет подписано соответствующее соглашение.

Мишустин согласовал список рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

Напомним, президент РФ Владимир Путин раскритиковал действия российского правительства в ситуации, когда падают доходы населения и растут цены на продукты. Глава государства подчеркнул, что «это не шуточки». Кадры совещания президента с кабмином показали в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

«Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки», - заявил президент.

Путин возмутился бездействием Минэкономразвития и обрушился на главу ведомства Максима Решетникова.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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