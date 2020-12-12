Мишустин согласовал список рабочей группы по ситуации с ценами на продукты
По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, создана межведомственная рабочая группа по ситуации с ценами на продукты. Соответствующий документ спикер кабмина подписал в субботу, 12 декабря.
«В нее вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Росстата Павел Малков», — указано в документе на сайте правительства России.
Также над решением проблемы роста цен на продукты в стране будут работать директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко, замруководителя аппарата правительства Алексей Уваров и помощник председателя правительства Игорь Артемьев, отмечают «Известия».
Ранее Генеральная прокуратура РФ начала проверку по факту роста цен на продукты питания.
Президент России Владимир Путин 9 декабря на совещании с членами правительства призвал не допустить роста цен на продукты питания, когда «всё есть, но не всем по карману». Глава государства привёл примеры подорожания продуктов первой необходимости, отметив, что рост цен на продовольственные товары «пандемией не объяснишь».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru