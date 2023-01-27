Швейцария отказалась передавать замороженные российские активы Украине

Берн уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране. Об этом заявила госсекретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ, сообщает РИА Новости.

Дипломат также рассказала, что сейчас ведутся дискуссии на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.