Швейцария отказалась передавать замороженные российские активы Украине
Берн уважает права человека и на данный момент не имеет правовых оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране. Об этом заявила госсекретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ, сообщает РИА Новости.
Дипломат также рассказала, что сейчас ведутся дискуссии на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.
По данным швейцарских властей, в стране заморожены российские активы на сумму $7,94 млрд, не считая 15 объектов недвижимости.
Ранее в Швейцарии заявили о давление на страну с целью ускорить передачу российских активов Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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