СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России

«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», - отметил собеседник агентства.



По словам источника, обсуждений по вопросу введения потолка цен на газ из РФ пока не было. Отмечается, что в новый пакет ограничений может войти конфискация замороженных активов юридических и физических лиц РФ, однако этот вопрос «сложный с законодательной точки зрения».

На минувшей неделе ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций в связи с присоединением к РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В число мер вошли потолок цен на российскую нефть, торговые ограничения на 7 млрд евро, персональные санкции в отношении 30 граждан и 7 юрлиц.

