СМИ: В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России
Страны Евросоюза обсуждают введение девятого пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.
«Да, уже есть обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации, которую мы увидели 10 октября», - отметил собеседник агентства.
По словам источника, обсуждений по вопросу введения потолка цен на газ из РФ пока не было. Отмечается, что в новый пакет ограничений может войти конфискация замороженных активов юридических и физических лиц РФ, однако этот вопрос «сложный с законодательной точки зрения».
На минувшей неделе ЕС ввел восьмой пакет антироссийских санкций в связи с присоединением к РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В число мер вошли потолок цен на российскую нефть, торговые ограничения на 7 млрд евро, персональные санкции в отношении 30 граждан и 7 юрлиц.
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