«Заметят подмену»: Кофейни не будут снижать требования к напитку из-за курса валют

Ранее стало известно, что кофейни в России могут снизить требования к качеству кофе из-за колебаний курса валют и роста цен. Глеб Невейкин заявил, что скачки цен за килограмм импортного зеленого кофе вряд ли вызовут подорожание напитка в заведениях.

«Современный кофейный рынок кардинально отличается от рынка предыдущих лет: если мы раньше покупали обжаренный кофе в Италии, привозили сюда и варили, то сейчас мы покупаем зеленое зерно и сами здесь обжариваем. На цену как раз зеленого зерна могут быть очень сильные колебания. Это мы говорим о стоимости килограмма кофе, влияние которой на стоимость чашки кофе крайне мало», - сказал собеседник НСН.

По его словам, у российских любителей кофе высокая гастрономическая культура, так что обмануть их, подсунув некачественный кофе, не получится.

«Гости кофеен очень чувствительные. У нас в стране очень хорошая гастрономическая культура в целом. Если посетителю предложить плохой кофе, то он это почувствует. У нас это чутье на генном уровне что ли. Говоря о кофе важно сказать, что самое важное – свежесть. Кофе должен быть пожарен недалеко от места, где его разливают, так как обжаренный кофе нужно сварить за две-три недели в идеале. Сейчас все к этому стремятся. Если кофе простоял на теплой или уж тем более на солнечной полке в магазине полгода, то каким бы он ни был удивительным, он испортится», - отметил эксперт.