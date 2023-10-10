«Заметят подмену»: Кофейни не будут снижать требования к напитку из-за курса валют
Скачка цен на кружку кофе в заведениях из-за курса валют не будет, нет смысла отказываться от качественного сырья, заявил НСН директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин.
Кофейни вряд ли перейдут на кофе более низкого качества из-за курса валют, так как российский потребитель сразу заметит подмену, заявил НСН директор департамента бариста «Кофемания» Глеб Невейкин.
Ранее стало известно, что кофейни в России могут снизить требования к качеству кофе из-за колебаний курса валют и роста цен. Глеб Невейкин заявил, что скачки цен за килограмм импортного зеленого кофе вряд ли вызовут подорожание напитка в заведениях.
«Современный кофейный рынок кардинально отличается от рынка предыдущих лет: если мы раньше покупали обжаренный кофе в Италии, привозили сюда и варили, то сейчас мы покупаем зеленое зерно и сами здесь обжариваем. На цену как раз зеленого зерна могут быть очень сильные колебания. Это мы говорим о стоимости килограмма кофе, влияние которой на стоимость чашки кофе крайне мало», - сказал собеседник НСН.
По его словам, у российских любителей кофе высокая гастрономическая культура, так что обмануть их, подсунув некачественный кофе, не получится.
«Гости кофеен очень чувствительные. У нас в стране очень хорошая гастрономическая культура в целом. Если посетителю предложить плохой кофе, то он это почувствует. У нас это чутье на генном уровне что ли. Говоря о кофе важно сказать, что самое важное – свежесть. Кофе должен быть пожарен недалеко от места, где его разливают, так как обжаренный кофе нужно сварить за две-три недели в идеале. Сейчас все к этому стремятся. Если кофе простоял на теплой или уж тем более на солнечной полке в магазине полгода, то каким бы он ни был удивительным, он испортится», - отметил эксперт.
Он также указал на повсеместный рост цен в заведениях общепита и отметил, что не ожидает скачков цен на чашку кофе.
«Посмотрев на цены в ресторанах, мы сами увидим их повышение, цены ползут вверх. Мы с этим ничего не можем сделать, так как привязаны к экономической ситуации. Чашка кофе дорожает в последнюю очередь. Условный бокал будет дорожать, это понятно, вот чашка кофе – нет. Себестоимость чашки кофе очень низкая. Я не ожидаю какого-то необыкновенного всплеска на кофейном рынке как в цене за килограмм, так и за чашку», - заключил Невейкин.
Ранее оператор фискальных данных «Такском» выяснил, что за последние 9 месяцев продажи кофе навынос снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Большинство россиян считают COVID неопасным и не хотят возвращения ограничений
- В ООН призвали ХАМАС освободить всех заложников
- На северо-западе Аргентины произошло землетрясение магнитудой 6
- Sky News: УЕФА отменила допуск сборных РФ среди футболистов до 17 лет
- Playboy разорвал отношения с известной порнозвездой из-за ее поддержки Палестины
- Палестина заявила о 788 погибших в секторе Газа и на Западном берегу
- Госдума денонсировала европейскую конвенцию о защите нацменьшинств
- Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте»
- Россияне выбрали для ноябрьских праздников Москву и Петербург
- Чемпионат Европы по футболу 2032 года примут Италия и Турция
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru